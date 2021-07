Governador cumpre agenda em Rio Grande nesta quinta-feira (22)

O governador Eduardo Leite estará em Rio Grande, no sul do Estado, nesta quinta-feira (22/7), onde cumprirá uma série de agendas.

Às 14h30, visita o terminal de contêineres Tecon Rio Grande. No local, será detalhado o Projeto Rio Grande – Porto Indústria, que servirá para apresentar o distrito industrial, onde stão instaladas as principais empresas do complexo portuário da cidade, a futuros investidores. O distrito industrial de Rio Grande é o maior do Estado, com 2.580 hectares de área total.

Em seguida, às 15h45, Leite visita obras e instalações da Yara Brasil, onde faz a entrega simbólica de uma linha de transmissão de energia, que garantirá mais 50 megawatts de capacidade energética para a cidade de Rio Grande. A entrega da linha de transmissão faz parte da ampliação e da modernização do complexo de produção da fábrica.

Por fim, a partir das 17h30, o governador se reúne com o prefeito de Rio Grande, Fábio Branco, e acompanha a assinatura do termo de cooperação entre a Portos RS e a prefeitura para a revitalização do Porto Velho.

Em seguida, às 18h15, Leite concede coletiva de imprensa na prefeitura de Rio Grande. Também participam o superintendente da Portos RS, Fernando Estima, o prefeito Branco, o reitor da Universidade Federal do Rio Grande (Furg), Danilo Giroldo, e representantes da Tecon Rio Grande e da Yara Brasil.

