Motorista com sinais de embriaguez capota automóvel em Palmeira das Missões

Segundo divulgou o 39º Batalhão de Polícia Militar (BPM), o acidente de trânsito aconteceu por volta das 21h30min da terça-feira (20/7), na Rua Riachuelo em Palmeira das Missões.

O motorista do Fiat Palio apresentava visíveis sinais de embriaguez e se recusou a fazer o teste do etilômetro. Diante da recusa, foi confeccionado um auto de constatação de embriaguez por meio de prova testemunhal.

Conforme o 39º BPM, o homem de 39 anos de idade não possui Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Ele foi apresentado na Delegacia da Polícia Civil de Palmeira das Missões para o registro da ocorrência. Após o pagamento de fiança, o indivíduo acabou liberado.

O automóvel foi recolhido ao depósito credenciado pelo DETRAN-RS.

