Brigada Militar recebe 144 novos soldados temporários de saúde

Os hospitais da Brigada Militar (HBM) de Porto Alegre e de Santa Maria realizaram a recepção dos soldados temporários de saúde, integrantes da primeira turma de técnicos em enfermagem do Programa de Militares Estaduais de Saúde Temporários (PMEST), na terça-feira (20/7). Eles concluíram a formação no final de maio.

A turma, com 144 aprovados, foi pioneira na instituição e representa a etapa final do processo seletivo do PMEST da Brigada Militar (BM) de nível médio. A iniciativa busca a contratação de servidores técnicos em enfermagem para exercerem as funções de soldados temporários da área da saúde.

No HBM de Porto Alegre, houve recepção de 119 soldados temporários de saúde e no de Santa Maria, de 25. Após a formatura, os novos servidores puderam conhecer as instalações dos hospitais e os setores onde atuarão.

No HBM de Santa Maria, trabalharão 25 soldados temporários de saúde - Foto: Divulgação BM

Em Santa Maria, o diretor-geral do HBM, tenente-coronel Edi Paulo Garcia de Ávila, deu as boas-vindas aos técnicos de enfermagem. A diretora administrativa, tenente-coronel Nina Rosa Budel, salientou que “o hospital vive hoje uma nova fase, buscando sempre o melhor em questão de promoção à saúde e qualidade de vida do público e dos profissionais do local”.

O diretor-geral do HBM de Porto Alegre, tenente-coronel Artur Arregui Zílio, afirmou que o PMEST é mais um grande avanço da saúde da corporação, substituindo contratações de empresas terceirizadas por militares estaduais temporários, aprimorando a qualidade, o comprometimento e o pertencimento desses profissionais com os hospitais da corporação.