Mais quatro quilômetros da ERS-403 são pavimentados em Cachoeira do Sul

Aproximadamente R$ 1,5 milhão está sendo aplicado na manutenção do trecho com asfalto - Foto: Divulgação Daer

A pavimentação de uma das principais estradas do Vale do Rio Pardo está cada vez mais próxima de ser entregue à comunidade. O governo do Estado concluiu neste mês o asfalto de mais quatro quilômetros da ERS-403, em Cachoeira do Sul.

“Contamos com um aporte de R$ 24,5 milhões do Plano de Obras 2021-2022 para avançarmos nesta ligação regional entre Cachoeira do Sul e Rio Pardo”, destaca o secretário de Logística e Transportes, Juvir Costella. “A expectativa é de que até o final de 2022 consigamos pavimentar 20 quilômetros do segmento que, ao todo, possui extensão de 26,9 quilômetros.”

De acordo com o diretor-geral do Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer), Luciano Faustino, as intervenções na ERS-403 vão além da implantação do asfalto. “Estamos realizando outras ações para melhorar a trafegabilidade na via, como a pintura da pista e a implantação de placas de sinalização e de tachas e tachões, que contribuem com a redução da velocidade.”

O segmento já pavimentado da ERS-403 também foi beneficiado pelos recursos destinados a obras na malha rodoviária gaúcha. Aproximadamente R$ 1,5 milhão está sendo aplicado na manutenção de 18,3 quilômetros a partir do início da rodovia, no entroncamento com a BR-471, em Rio Pardo.

“O trabalho no trecho começou na primeira quinzena deste mês e deve encerrar no final de agosto, se as condições climáticas forem favoráveis”, estima Faustino.