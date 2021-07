Durante visita do governador, JTI anuncia investimento de R$ 126 milhões na fábrica de Santa Cruz do Sul

As instalações da JTI visitadas por Leite se localizam no bairro Industrial - Foto: Felipe Dalla Valle/Palácio Piratini

Na palestra do governador Eduardo Leite no evento Tá na Hora, promovido pela Associação Comercial e Industrial (ACI) de Santa Cruz do Sul nesta terça-feira (20/7), houve um importante anúncio da Japan Tobacco International (JTI): um plano de investimento de R$ 126 milhões em operações no Rio Grande do Sul até o final de 2023. À tarde, Leite foi conhecer a fábrica, no bairro Industrial.

“É uma ótima notícia pelo investimento em si, que vai gerar desenvolvimento, emprego e renda, mas também porque demonstra a confiança da empresa no nosso Estado. Esperamos que este anúncio possa trazer os resultados para a JTI, para que ela possa seguir investindo aqui, e também mostrar a outros empreendedores que é possível e que o Rio Grande do Sul é atrativo”, destacou o governador.

O governador conheceu a fábrica que é atualmente um dos polos mundiais de qualidade dentro da JTI - Foto: Felipe Dalla Valle/Palácio Piratini

O líder das operações de tabaco da JTI, Paulo Saath, afirmou que, apesar das dificuldades impostas pela pandemia, os investimentos representam um passo importante rumo ao desenvolvimento ainda maior de Santa Cruz do Sul, do Rio Grande do Sul e também da empresa.

“Apreciamos muito estar aqui, com as mais altas autoridades do nosso Estado, e sermos ouvidos. Esse nível de consideração reforça nossa visão de que a JTI fez a escolha certa ao investir no Brasil, sobretudo em Santa Cruz do Sul”, afirmou Saath.

Inaugurada em 2018 com um investimento inicial de R$ 85 milhões, a fábrica é atualmente um dos polos mundiais de qualidade dentro da JTI. Mais de R$ 75 milhões vêm sendo aplicados para trazer ao Brasil o processo primário da manufatura de cigarros. Dessa forma, quando o projeto estiver finalizado – o que deve ocorrer no final deste mês –, a JTI Brasil será a única operação da empresa com o ciclo completo da cadeia do tabaco: da pesquisa e inovação no campo a vendas e distribuição de cigarros.

O novo investimento de R$ 126 milhões, nos próximos três anos, será feito em ampliações e otimizações na unidade de processamento de tabaco, incluindo a parte de pesquisa e inovação da empresa no Estado.