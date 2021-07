Governador assina contrato de concessão que garantirá duplicação e investimentos de R$ 2,7 bilhões na RSC-287

Aguardada há mais de duas décadas por grande parte dos gaúchos, a duplicação da RSC-287, principal ligação entre a Região Metropolitana e o centro do Estado, vai finalmente sair do papel. O contrato de concessão da rodovia, que prevê R$ 2,7 bilhões em investimentos pelos próximos 30 anos, incluindo a duplicação dos 204,5 quilômetros de extensão nos dois sentidos de fluxo, foi assinado na manhã desta terça-feira (20/7) pelo governador Eduardo Leite com o grupo espanhol Sacyr.

“Vinte de julho de 2021. É um dia histórico para o Rio Grande do Sul. No Dia do Amigo, celebramos um acordo fruto da mobilização de toda uma comunidade, conduzido pelo governo e com a parceria da iniciativa privada. Celebramos hoje a cooperação, uma parceria em que todos ganham, principalmente as 6 milhões de vidas que por aqui circulam anualmente e que se submetem aos riscos de uma estrada não duplicada, incluindo aqueles que escoam boa parte da produção do nosso Estado”, disse o governador.

“Com a concessão à iniciativa privada, vamos ter obrigação da duplicação do trecho integral, de Tabaí até Santa Maria, ao longo dos próximos anos, que vai oferecer conforto, segurança e, sem dúvida nenhuma, oportunidade de atração de outros investimentos. Porque a partir dessa segurança e de uma estrada bem mantida, vamos ter a oportunidade de atrair outros empreendimentos para essa região, o que vai acabar gerando impactos positivos em todo o nosso Estado, trazendo mais emprego, renda e desenvolvimento para todos”, acrescentou o governador.

Dos R$ 2,7 bilhões em investimentos que a empresa terá de fazer, R$ 1 bilhão deverá ser aplicado já nos primeiros 10 anos. A título de comparação, de 2014 a 2018, o governo do Estado investiu R$ 195,7 milhões na RSC-287. Nos primeiros cinco anos da concessão, o aporte financeiro será de R$ 599,1 milhões.

As obras na rodovia devem começar imediatamente, com um trabalho de recuperação da estrada. Conforme o contrato de concessão, os primeiros pontos a serem duplicados serão os trechos considerados urbanos, junto aos acessos aos municípios cortados pela rodovia – começando por Tabaí, passando por Santa Cruz do Sul e demais municípios, até Santa Maria.

O cronograma estabelece, ainda, que 65%, ou 133 quilômetros, devem estar duplicados até o nono ano de concessão, contemplando todo o trecho de Tabaí a Candelária, o mais movimentado de toda a RSC-287, com média de 10 mil veículos por dia. Toda a obra vai beneficiar diretamente 12 municípios.

"O que estamos realizando hoje é mais uma vitória na consolidação desse modelo de parcerias que vai tirar do papel investimentos imprescindíveis para a malha viária de nosso Estado", disse o secretário de Logística e Transportes, Juvir Costella. "Com a concessão, daremos celeridade à duplicação da RSC-287, pois não podemos mais permitir que vidas se percam nem que a rodovia siga operando com sua capacidade esgotada", acrescentou.

A empresa passará a administrar as duas praças de pedágio já existentes – em Venâncio Aires (km 86) e Candelária (km 131). A cobrança nas demais praças – em Tabaí (km 47), Paraíso do Sul (km 168) e Santa Maria (km 214) – só deve ocorrer a partir do primeiro mês do segundo ano da concessão – em agosto de 2022.

No leilão realizado em dezembro de 2020, o grupo espanhol foi declarado vencedor ao apresentar na bolsa de valores B3, em São Paulo, uma proposta de pedágio no valor de R$ 3,36, a menor entre os concorrentes e 54,41% abaixo do teto estipulado na licitação, de R$ 7,37.

Com a correção após os sete meses de leilão, conforme o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), a tarifa a ser cobrada será de R$ 3,70. O valor deve entrar em vigor em até 30 dias, para que haja tempo de análise pela Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Rio Grande do Sul (Agergs).

“Hoje, realizamos a cerimônia de passagem do poder concedente do governo para a Sacyr. E o papel da Agergs será o de, em nome do Estado, acompanhar essa concessão pelos próximos 30 anos. Nós vamos ser muito duros, previsíveis e confiáveis, para que consiga, juntamente com a empresa, cumprir tudo o que está no contrato e que a comunidade possa usufruir do privilégio de ter uma companhia com a qualidade da Sacyr operando a nossa estrada”, afirmou o presidente da Agergs, Luiz Afonso Senna.

Participaram da assinatura os secretários Claudio Gastal (Planejamento, Governança e Gestão), Edson Brum (Desenvolvimento Econômico) e Luiz Henrique Viana (Meio Ambiente e Infraestrutura), além de deputados e prefeitos da região e representantes da Sacyr.

“No Brasil, crescimento e desenvolvimento se passam, literalmente, por estradas. Por isso, elas precisam ser seguras, eficientes e adequadas à necessidade de seus usuários. E esse é o compromisso que assumimos hoje com o governador e com a comunidade da região”, afirmou Leopoldo Jose Pellon Revuelta, diretor Latam e Norteamérica da Sacyr Concessões.

Helena Hermany, prefeita de Santa Cruz do Sul, onde o grupo espanhol instalou sua sede no RS, agradeceu a confiança na região e principalmente na cidade, o que trará mais receita e empregos para a comunidade.

“Que a duplicação da 287 seja o exemplo de que o poder público e a iniciativa privada podem trabalhar em união por uma vida melhor para todo o nosso povo. E que hoje a gente esteja iniciando um novo ciclo de prosperidade! Willkommen, Grupo Sacyr”, afirmou Helena, usando a expressão em alemão, que significa “bem-vindo”.

O secretário extraordinário de Parcerias, Leonardo Busatto, lembrou que até o fim deste ano mais 1.131 quilômetros de rodovias estaduais serão concedidos à iniciativa privada. O Plano de Concessões de Rodovias, parte do programa transversal Avançar, prevê investimentos de R$ 10,6 bilhões nos 30 anos das concessões, sendo R$ 3,9 bilhões somente nos cinco primeiros anos.

Sobre isso, o governador Leite complementou em seu pronunciamento. “Importante dizer que, nos cerca de 800 quilômetros que a EGR opera atualmente no RS, ela fez, em nove anos, apenas sete quilômetros de duplicação. Vamos fazer, nos próximos cinco anos, aproximadamente 300 quilômetros de duplicação. Vai ser um grande volume de investimento, muita obra acontecendo no Estado, o que vai movimentar nossa economia com as obras propriamente ditas, porque vai demandar operários, locação de equipamentos e compra de materiais, e também vai significar em médio e longo prazos os benefícios das estradas duplicadas e melhorias graças à parceria com o setor privados no nosso Estado. Esse é o futuro que queremos e o futuro que os gaúchos merecem”, afirmou Leite.

DETALHES DA CONCESSÃO DA RSC-287

Cronograma das obras de duplicação

Conforme o contrato de concessão, os primeiros pontos a serem duplicados da RSC-287 serão os trechos considerados urbanos, os que representam acesso aos municípios. No terceiro ano de administração da rodovia, a duplicação deve estar concluída em Tabaí (km 28,54 ao km 30) e Santa Cruz do Sul (km 102 ao km 104,65). No quarto ano, será a vez de Candelária e Novo Cabrais (km 137,58 ao km 141,49), Paraíso do Sul (km 156,46 ao km 157,48) e Santa Maria (km 231 ao km 232,54).

No sexto ano de concessão, a duplicação deverá ocorrer entre Tabaí e Santa Cruz do Sul. No oitavo ano, entre Santa Cruz do Sul e Candelária, e, no nono ano, entre Candelária e Novo Cabrais. O último trecho, entre Novo Cabrais e Santa Maria, terá a duplicação obrigatória quando o tráfego da rodovia atingir o volume médio diário equivalente de 18 mil eixos nas duas praças de pedágio ou, no máximo, entre o 19º e 21º ano de contrato, caso o fluxo não se concretize.

Terceiras faixas no último trecho de duplicação

Para garantir mais segurança viária, as zonas rurais localizadas no último trecho a ser duplicado da RSC-287, entre Novo Cabrais e Santa Maria, terão a implantação de terceiras faixas de tráfego com 800 metros de extensão em média, resultando em 7,5 quilômetros, entre o segundo e quinto ano de contrato.

As medidas vão atender oito pontos: km 161,21 (lado direito) / km 161,93 (lado esquerdo) / km 168,65 (direito) / km 200,35 (esquerdo) / km 209,90 (direito) / km 219,60 (esquerdo) / km 227,90 (direito) / km 229 (esquerdo)