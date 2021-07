Em Santa Cruz do Sul, governador assina convênio para ofertar cursos de graduação EAD para apenados

O governador Eduardo Leite assinou, em Santa Cruz do Sul, na manhã desta terça-feira (20/7), um acordo de cooperação do Estado, por intermédio da Secretaria da Administração Penitenciária (Seapen) e da Superintendência dos Serviços Penitenciários (Susepe), com a Associação Pró-Ensino em Santa Cruz do Sul (Apesc), para ofertar cursos de graduação EAD (ensino à distância) para apenados à população privada de liberdade no município do Vale do Rio Pardo.

“Queremos viabilizar essa capacitação para cada vez mais termos um sistema prisional cumprindo sua missão, que é o duplo caráter da pena. A pena tem função de restringir a liberdade e, assim, punir, e de outro lado, de ressocializar, porque todas essas pessoas voltam ao convívio social. Temos consciência de que é um dever de todos, da sociedade, e claro, do governo, por meio do sistema penal, de proporcionar condições para que as pessoas sejam reinseridas. E essa parceria é uma oportunidade de ressocialização. Esse processo não é apenas para o apenado, é também para a sociedade, que precisa vencer os preconceitos, quebrar os paradigmas, para que tenhamos processo de reinserção efetivo”, disse o governador durante a assinatura do convênio, na Universidade de Santa Cruz do Sul (Unisc), que é mantida pela Apesc.

A parceria prevê a colaboração e o intercâmbio de atividades de ensino, pesquisa e extensão. Inicialmente, serão oferecidas cinco bolsas integrais de estudo na modalidade de educação à distância.

O governo do Estado pretende levar esse projeto a outras universidades. "É um primeiro passo. São cinco vagas. Vamos expandir com outras parcerias, quem sabe novas vagas na própria Unisc, para que possamos ampliar esse projeto. Cinco vagas dentro de um sistema penal com, hoje, 42 mil apenados, parece um percentual muito pequeno, mas para cada um deles e para suas famílias, é 100% de oportunidade. Portanto, é inestimável o bem que se faz a essas pessoas e às pessoas em volta delas. Isso nos alegra e nos motiva, e estamos muito satisfeitos com essa parceria com a Unisc”, detalhou Leite.

O objetivo, segundo a presidente da Apesc, Carmen Lúcia de Lima Helfer, também é promover a pesquisa no sistema penal para o aprimoramento da prestação dos serviços à sociedade, incentivando publicações de trabalhos conjuntos e divulgando conhecimentos e técnicas desenvolvidas, além de oportunizar a apenado a formação e a integração social por meio do estudo. As cinco vagas já estão preenchidas e os alunos começarão a cursar as aulas no próximo semestre.

“Além das ações de pesquisa e de extensão que envolvem formação permanente para os profissionais que atuam na Superintendência e à Secretaria da Segurança Pública, estamos ofertando cinco bolsas a essas pessoas que estão no presídio de Santa Cruz. Poucos são os apenados com ensino superior completo. E essas cinco bolsas vão fazer muita diferença na vida dessas cinco pessoas”, reforçou Carmen Lúcia.

O secretário de Justiça e Sistemas Penal e Socioeducativo, Mauro Hauschild, enfatizou a importância dessa iniciativa inovadora no RS. “Mais do que garantir o cumprimento da pena, devemos desempenhar o papel de gerar oportunidade. As pessoas privadas de liberdade podem não fazer uso da oportunidade, mas nós, enquanto Estado, temos o dever de garantir a cada um dos nossos apenados a chance de voltar ao convívio social e se reintegrar. E isso só é possível de duas formas: através do trabalho e com o acesso à educação”, destacou.

Agenda segue em Santa Cruz do Sul

Após, o governador Eduardo Leite segue para assinar o contrato da primeira concessão da atual gestão. A administração e investimentos na RSC-287, rodovia que corta o Estado de leste a oeste, da Grande Porto Alegre até a região Central, passará às mãos do grupo espanhol Sacyr.

Ao meio-dia, Leite participa da reunião-almoço Tá na Hora, da Associação Comercial e Industrial (ACI) de Santa Cruz do Sul, no Hotel Águas Claras, em que fará uma palestra com o tema “Avançar para o crescimento: desafios e oportunidades para qualificar a infraestrutura no RS”. Após o evento, o governador atenderá à imprensa no mesmo local.

À tarde, às 15h, Leite fará uma visita às obras do Centro de Atendimento Socioeducativo (Case), que está sendo erguido no Corredor Zanetti, no bairro Esmeralda. Com investimento de R$ 21,4 milhões oriundos do convênio com o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), a unidade terá capacidade para receber 60 jovens em cumprimento de medida socioeducativa.

Por fim, o governador visitará a Japan Tobacco International (JTI). A empresa está investindo cerca de R$ 75 milhões para trazer ao Brasil o processo primário da manufatura de cigarros, projeto que deve ser finalizado até o fim deste mês. A agenda está prevista para as 16h na fábrica da empresa, no Distrito Industrial de Santa Cruz do Sul.