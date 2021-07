BM empossa comandante do 6º BP Choque criado em Uruguaiana

A Brigada Militar concretizou mais um importante passo do planejamento do RS Seguro para fortalecer o combate à criminalidade em todas as regiões do Estado. Em cerimônia realizada em Uruguaiana, na Fronteira Oeste, na segunda-feira (19/7), o major Otemar Maia Bianchini tomou oficialmente posse como primeiro comandante do 6º Batalhão de Polícia de Choque (6° BP Chq), unidade de elite em implantação no município.

A solenidade foi conduzida pelo subcomandante-geral da BM, coronel Cláudio dos Santos Feoli, e pelo comandante do Comando de Policiamento de Choque (CPChq), coronel André Ilha Feliú. A criação do 6° BP Chq e do CPChq, que coordena o novo batalhão juntos dos outros cinco já existentes, foi anunciada em dezembro de 2020, dentro da estratégia de aproveitamento dos 860 policiais militares formados naquele mês, com priorização de unidades de maior impacto regional.

Criação de Batalhões de Polícia de Choque está dentro do planejamento do programa RS Seguro - Foto: Divulgação BM

Na cerimônia, ainda foi efetivada a troca de comando do 1° Batalhão de Polícia de Área de Fronteira (1° BPAF). O tenente-coronel Antônio Felipe Zinga Júnior passou o cargo ao tenente-coronel Ives Claudio Pacheco, em ato presidido pelo comandante do Comando Regional de Policiamento Ostensivo Fronteira-Oeste (CRPO-FO), tenente-coronel Márcio José Rosa da Luz.

Força especial em todo o RS

O 6º BPChq qualifica a estratégia de pronta resposta, com cobertura do policiamento de choque em toda a faixa da fronteira do Rio Grande do Sul com o Uruguai e a Argentina. A estrutura irá auxiliar na intensificação de operações policiais especializadas para o combate a organizações criminosas que operam de forma transnacional, em atividades ilegais como tráfico de drogas e contrabando de armamento e mercadorias. Também irá representar um reforço importante para a repressão de crimes rurais típicos da região, como abigeato e furto de maquinários e insumos agrícolas.

A posição do 6º BPChq também fortalece a capilaridade da atuação das tropas de pronto emprego, com alto nível de treinamento para execução de tarefas de restauração da ordem pública, controle de distúrbios e, principalmente, ocorrências de grande proporção.

Com a nova unidade, as operações das seis tropas especializadas poderão cobrir todas as áreas do Estado com maior agilidade e mais eficácia – a estimativa é conseguir realizar deslocamentos para qualquer ponto no RS em até uma hora e meia, aproximadamente.

Foto: Reprodução/Secom Rio Grande do Sul

A partir da posse do comandante, major Bianchini, o 6° BPChq fica mais próximo de sua inauguração. Antes, o efetivo que irá compor a unidade concluiu treinamentos para habilitar os PMs nas técnicas especializadas para as atividades desenvolvidas por esse tipo de batalhão.

Agora, é preciso apenas a finalização dos preparativos da sede em Uruguaiana, em área situada no bairro Rui Ramos, onde funcionou por muitos anos o Centro Social Urbano Hermeto Bermúdez (CSU) e, após, o Centro de Atenção e Centro de Acolhimento para Crianças e Adolescentes de Uruguaiana (Cacau).

Também participaram da cerimônia o líder do governo na Assembleia Legislativa, deputado Frederico Antunes, e o prefeito de Uruguaiana, Ronnie Mello.