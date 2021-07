Leite recebe presidente da Câmara de Comércio Brasil-China (CCIBC), Charles Tang

O governador Eduardo Leite recebeu, na tarde desta segunda-feira (19/7), o presidente da Câmara de Comércio e Indústria Brasil China (CCIBC), Charles Tang. Os secretários Luiz Henrique Viana (Meio Ambiente e Infraestrutura) e Joel Maraschin (adjunto do Desenvolvimento Econômico) também acompanharam a reunião.

Leite apresentou a cartela de oportunidades de investimento no Rio Grande do Sul, incluindo os processos de privatizações de empresas e concessões de rodovias. O governador se mostrou entusiasmado com a visita e colocou todas as equipes técnicas do secretariado à disposição para troca de informações.

Tang explicou que, como a pandemia de coronavírus impossibilita uma viagem oficial do governo do Estado à China, a Câmara de Comércio tem interesse em estreitar os laços entre Rio Grande do Sul e China, além de facilitar investimentos, por parte de empresas chinesas, no Estado.

A vice-presidente da CCIBC, Natália Tang, e o diretor-executivo da Câmara e embaixador da Casa Valduga, Marcelo Vianna, também acompanharam o presidente Tang.