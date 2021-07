Estado de São Paulo tem previsão de geada para esta semana, diz Inmet

O estado de São Paulo deve ter a partir desta segunda-feira (19) dias frios, além de previsão de geada, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). A geada é a formação de camadas de gelo - em forma de agulhas, prismas, escamas - sobre a superfície do solo, das plantas e dos objetos expostos ao ar, devido à queda de temperatura.

A queda na temperatura é reflexo de uma massa de ar frio de origem polar e bastante seca que começou a atuar na região sul no final de semana. A previsão do Inmet é que, até quarta-feira, a onda de frio deve se manter na Região Sul e se propagar por partes das Regiões Sudeste e Centro-Oeste.

Há previsão de formação de geada - moderada a forte - em uma ampla área da Região Sul, no centro-sul de Mato Grosso do Sul, parte do interior de São Paulo e sul de Minas Gerais, incluindo a área de divisa com a Serra da Mantiqueira entre segunda (19) e terça-feira (20).

Na quarta-feira (21), a geada diminui sua abrangência, mas ainda deve ocorrer com moderada intensidade em uma área mais restrita ao sul do país e de fraca intensidade sobre o sul de São Paulo e Mantiqueira, na divisa com o estado do Rio de Janeiro.

Capital paulista

O Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) da prefeitura de São Paulo informou que o ar seco de origem polar vai manter o tempo estável e seco no decorrer de toda a semana, com madrugadas geladas, inclusive com potencial para formação de geada entre a madrugada e o amanhecer.

A Defesa Civil Municipal mantém a cidade em alerta para baixas temperaturas desde o dia 28 de junho.

A geada deve ocorrer, segundo o CGE, principalmente nas regiões mais afastadas do centro expandido e nos municípios vizinhos. Durante as tardes, os índices de umidade estarão baixos, próximos a 30%.

A próxima madrugada (20) será de frio intenso na capital e na região metropolitana. A média da mínima prevista é 5°C, com possibilidade de um novo recorde de madrugada mais fria do ano. No restante do dia, a previsão é de céu claro, dia ensolarado e seco. A tarde deve ter máxima de 18°C.

Já na quarta-feira (21), o órgão informou que a haverá predomínio de sol, poucas nuvens e temperatura em elevação. Os termômetros devem ficar entre a mínima de 8°C e a máxima de 22°C.