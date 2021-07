Veículo capota em ultrapassagem na SC 163 em Itapiranga

Foi por volta das 11 horas desta segunda-feira, 19, na SC 163, na linha Chácara, próximo a cidade.

O motorista de uma caminhonete Toyota SW4, placas Mercosul, de 51 anos, relatou a reportagem da Rede Peperi, que o acidente aconteceu no momento que ultrapassava um caminhão de ração.

A caminhonete e o caminhão de transporte de ração, com placas de Crissiumal - Rio Grande do Sul, faziam o mesmo trajeto, sentido Itapiranga a Iporã do Oeste.

O caminhão estava vazio no momento do acidente.

Na SW4 estavam três pessoas, o motorista de 51 anos, uma idosa de 71 anos e mais uma mulher. Apenas o motorista teve leves ferimentos na mão.

O carro não possui seguro.

