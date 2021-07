Banrisul lança programa de financiamento para as prefeituras gaúchas

O Banrisul lançou, na manhã da segunda-feira (19/7), o Programa de Financiamento Especial para o Setor Público. Com a iniciativa, o banco disponibilizará recursos próprios para as prefeituras gaúchas financiarem investimentos em bens de capital.

O programa possibilita o financiamento de veículos, como automóvel, ônibus, caminhão, ambulância e utilitários; equipamentos para obras e manutenção, como trator, escavadeira, retroescavadeira, pá carregadeira, britadores, serras, betoneira, compactador de solo, máquina de solda, motonivelador, rolo pneumático e compressor de ar; projetos de eficiência energética e geração de energia solar fotovoltaica e eólica; equipamentos de tecnologia da informação (computador, notebook, servidor, sistema de comunicação voip, no break, drone, entre outros); e equipamentos para segurança pública (miras holográficas, analisadores espectrais, viaturas, câmeras digitais e sensores de movimento).

— O Banrisul é um grande parceiro de inúmeras iniciativas, não somente com a FAMURS, mas com as diversas administrações municipais, ampliando o apoio no setor público e em outros setores, como o próprio agro, que é muito importante para o Estado. Estaremos sempre em diálogo com o banco — disse o presidente da Federação das Associações de Municípios do Rio Grande do Sul (FAMURS), Eduardo Bonotto.

O financiamento de projetos de eficiência energética, afirma o presidente do Banrisul, Claudio Coutinho, é um dos destaques do programa. O investimento contribui na redução de despesas dos municípios e fomenta boas práticas sustentáveis. — O nosso compromisso é oferecer condições favoráveis na implantação de geradores de energia limpa ao setor público municipal e, dessa forma, participar proativamente na sustentabilidade de nosso Estado — enfatizou o presidente do Banrisul.

Condições do programa:

Os recursos podem ser solicitados pelos municípios do Rio Grande do Sul que estejam habilitados a contratar novos financiamentos, de acordo com a legislação que dispõe sobre os limites de endividamento para o setor público.

O percentual de financiamento é de até 100% do valor dos bens, com valor mínimo de R$ 500 mil. O prazo total para pagamento é de até 60 meses, incluída a carência de até 12 meses.

Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular? Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.