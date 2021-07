Brigada Militar flagra aglomeração de pessoas na cidade de Braga

Segundo a BM, os jovens estavam descumprindo as normas estabelecidas no decreto estadual nº 55.882/2021 (Foto: Diones Roberto Becker)

No começo da madrugada do domingo (18/7), a Brigada Militar (BM) encontrou 11 pessoas reunidas numa sala comercial no centro da cidade de Braga.

Segundo a BM, os jovens estavam descumprindo as normas estabelecidas no decreto estadual nº 55.882/2021, desrespeitando o distanciamento social, sem fazer uso de máscaras de proteção e consumindo bebidas alcoólicas. A guarnição policial constatou que no local não havia disponibilidade de álcool em gel.

Os indivíduos assumiram o compromisso em comparecer na audiência do juizado especial criminal quando intimados. Todos foram liberados posteriormente.

Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.