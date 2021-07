Em agenda em Santa Cruz do Sul nesta terça (20), governador assina contrato de concessão da RSC-287

O governador Eduardo Leite assina, nesta terça-feira (20/7), em Santa Cruz do Sul, o contrato da primeira concessão da atual gestão. A administração e investimentos na RSC-287, rodovia que corta o Estado de leste a oeste, da Grande Porto Alegre até a região Central, passará às mãos do grupo espanhol Sacyr.

A assinatura, marcada para as 10h30, ocorre na entrada do município de Santa Cruz do Sul, junto ao trevo Fritz e Frida, na RSC-287. A concessão será pelo prazo de 30 anos, período em que a empresa duplicará os 204,5 quilômetros da rodovia de Tabaí, passando por Venâncio Aires e Santa Cruz do Sul, até Santa Maria, nos dois sentidos de circulação.

Antes da cerimônia na RSC-287, o governador assina um convênio do Estado com a Associação Pró-Ensino em Santa Cruz do Sul (Apesc) para ofertar cursos de graduação no formato de ensino à distância (EAD) para a população privada de liberdade de estabelecimentos prisionais da região do Vale do Rio Pardo. O ato está marcado para as 9h30, na Universidade de Santa Cruz do Sul (Unisc), no bloco 19.

Ao meio-dia, Leite participa da reunião-almoço Tá na Hora, da Associação Comercial e Industrial (ACI) de Santa Cruz do Sul, no Hotel Águas Claras, em que fará uma palestra com o tema “Avançar para o crescimento: desafios e oportunidades para qualificar a infraestrutura no RS”. Após o evento, o governador atenderá à imprensa no mesmo local.

À tarde, às 15h, Leite fará uma visita às obras do Centro de Atendimento Socioeducativo (Case), que está sendo erguido no Corredor Zanetti, no bairro Esmeralda. Com investimento de R$ 21,4 milhões oriundos do convênio com o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), a unidade terá capacidade para receber 60 jovens em cumprimento de medida socioeducativa.

Por fim, o governador visitará a Japan Tobacco International (JTI). A empresa está investindo cerca de R$ 75 milhões para trazer ao Brasil o processo primário da manufatura de cigarros, projeto que deve ser finalizado até o fim deste mês. A agenda está prevista para as 16h na fábrica da empresa, no Distrito Industrial de Santa Cruz do Sul.

Aviso de pauta

O quê: governador cumpre agenda em Santa Cruz do Sul

Quando: terça-feira (20/7), entre 9h30 e 17h

Atendimento à imprensa: a partir de 13h30, no Hotel Águas Claras (rua Capitão Pedro Werlang, 420 - bairro Higienópolis, Santa Cruz do Sul)