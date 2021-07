Banrisul lança programa de financiamento para as prefeituras gaúchas

O Banrisul lançou, na manhã desta segunda-feira (19/7), o Programa de Financiamento Especial para o Setor Público. Com a iniciativa, o banco disponibilizará recursos próprios para as prefeituras gaúchas financiarem investimentos em bens de capital.

“O governo do Estado tem um olhar muito atento às prefeituras, aos municípios, e entendo a importância de estreitarmos cada vez mais esse laço. Entendo que tudo que puder ser feito para ajudar os municípios a se tornarem melhores, consequentemente, torna o Estado melhor também. Nesse sentido, o Banrisul faz sua parte, dando aqui, a partir desse programa, financiamento especial do setor público, alcançando condições de aquisição de bens que modernizam o setor público”, destacou o governador Eduardo Leite.

O programa possibilita o financiamento de veículos, como automóvel, ônibus, caminhão, ambulância e utilitários; equipamentos para obras e manutenção, como trator, escavadeira, retroescavadeira, pá carregadeira, britadores, serras, betoneira, compactador de solo, máquina de solda, motonivelador, rolo pneumático e compressor de ar; projetos de eficiência energética e geração de energia solar fotovoltaica e eólica; equipamentos de tecnologia da informação (computador, notebook, servidor, sistema de comunicação voip, no break, drone, entre outros); e equipamentos para segurança pública (miras holográficas, analisadores espectrais, viaturas, câmeras digitais e sensores de movimento).

“O Banrisul é um grande parceiro de inúmeras iniciativas, não somente com a Famurs, mas com as diversas administrações municipais, ampliando o apoio no setor público e em outros setores, como o próprio agro, que é muito importante para o Estado. Estaremos sempre em diálogo com o banco”, disse o presidente da Federação das Associações de Municípios do Rio Grande do Sul (Famurs), Eduardo Bonotto.

O financiamento de projetos de eficiência energética, afirma o presidente do Banrisul, Claudio Coutinho, é um dos destaques do programa. O investimento contribui na redução de despesas dos municípios e fomenta boas práticas sustentáveis. “O nosso compromisso é oferecer condições favoráveis na implantação de geradores de energia limpa ao setor público municipal e, dessa forma, participar proativamente na sustentabilidade de nosso Estado”, enfatizou.

Também estiveram presentes os secretários Edson Brum (Desenvolvimento Econômico), Marco Aurelio Cardoso (Fazenda), Agostinho Meirelles (Secretaria Extraordinária de Apoio à Gestão Administrativa e Política) e Artur Lemos Júnior (Casa Civil), a deputada estadual Franciane Bayer, representando a Assembleia Legislativa, além de parlamentares e de representantes da diretoria do Banrisul e das associações de municípios do Estado.

Condições do programa

Os recursos podem ser solicitados pelos municípios do Rio Grande do Sul que estejam habilitados a contratar novos financiamentos, de acordo com a legislação que dispõe sobre os limites de endividamento para o setor público.

O percentual de financiamento é de até 100% do valor dos bens, com valor mínimo de R$ 500 mil. O prazo total para pagamento é de até 60 meses, incluída a carência de até 12 meses.