37° BPM apreende arma de fogo em Seberi

Durante a madrugada de domingo (18/07), policiais militares do 37º Batalhão de Polícia Militar apreenderam um revólver calibre 32, com 12 munições intactas.

A arma e as munições foram localizadas e apreendidas próximas a um bar, que foi abordado pela Brigada Militar durante a madrugada, no bairro Prozzan, no município de Seberi.

