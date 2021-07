Policiais Militares flagram rinha de galo em Novo Barreiro

Na noite de sábado, por volta das 21h10min, a Brigada Militar tomou conhecimento da ocorrência de um evento clandestino, envolvendo “rinha de galos”, na Linha Três Passinhos, Interior do município de Novo Barreiro. No total foram 35 pessoas abordadas e identificadas, sendo apreendidos no local, 23 galos de rinha, 08 munições cal. 20 mm; R$ 3.402,70 em dinheiro; 11 facas; 03 canivetes; 01 balança; 13 capas para transporte de galos; 03 pochetes; 04 celulares; 01 cronômetro; 01 caixa com esporas; 11 tesouras; 07 frascos de remédios; além de diversos utensílios, materiais, medicamentos, seringas e outros instrumentos para preparo dos animais. Três homens foram detidos e apresentados na Delegacia de Polícia, justamente com todo material apreendido no local.

