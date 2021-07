Passo Fundo: Detento em prisão domiciliar é flagrado pela PRF com quase 150kg de Maconha

Um detento que deveria estar em prisão domiciliar, na cidade de Uruguaiana, foi flagrado pela Polícia Rodoviária Federal na tarde do último domingo em Passo Fundo levando um carregamento de maconha. Ele conduzia um GM Corsa com placas de Cruz Alta, quando foi abordado pelos policiais. Em revista foi localizado dentro do carro mais de 150kg de maconha. Em consulta aos dados do homem, de 29 anos, foi identificado então como um detento que deveria estar em prisão domiciliar. Ele disse que estava levando a droga para a região da Serra Gaúcha. O traficante foi preso e conduzido para área judiciária local. O carro e a droga foram apreendidos.

Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.