Consulta Pública das concessões de rodovias é prorrogada até o fim de julho

O governo do RS prorrogou o prazo, até 31 de julho, da Consulta Pública para a concessão de 1.131 quilômetros de rodovias estaduais. O período para participação popular, com envio de sugestões, críticas e questionamentos começou dia 18 de junho e tinha como previsão inicial de encerramento um mês depois. A informação da prorrogação foi publicada noDiário Oficial do Estado, na edição da sexta-feira (16/7).

No siteparcerias.rs.gov.br/rodoviaso governo do Estado recebe colaborações para aprimorar a futura concessão das rodovias. Para participar, os interessados devem realizar seus apontamentos mediante o preenchimento do “formulário de contribuições”. O documento deve ser encaminhado para o e-mail[email protected], destacando no campo “assunto” o bloco a que se referem as contribuições. As sugestões serão respondidas pelo corpo técnico do governo.

As concessões são divididas em três blocos e têm por objeto os serviços de operação, exploração, conservação, manutenção, melhoramentos e ampliação da infraestrutura de transportes dos seguintes trechos:

Bloco 1

• ERS-239 (km 13,23 ao km 88,77)

• ERS-474 (km 0 ao km 32,64)

• ERS-040 (km 11,24 ao km 94,85)

• ERS-115 (km 0 ao km 41,97)

• ERS-235 (km 0 ao km 74,49)

• ERS-466 (km 0 ao km 7,22)

• ERS-020 (km 3,95 ao km 95,40)

• ERS-118 (km 0 ao km 38,23)

Bloco 2

• ERS-130 (km 69,19 ao km 97,27)

• ERS-129 (km 67,55 ao km 163,34)

• RSC-453 (km 0 ao km 29,83 e 37,97 ao km 96,18)

• ERS-128 (km 13,89 ao km 30,27)

• ERS-135 (km 0 ao km 78,33)

• ERS-324 (km 188,12 ao km 292,13)

• BR-470 (km 152,87 ao km 158,96)

Bloco 3

• ERS-122 (km 0 ao km 168,65)

• ERS-240 (km 0 ao km 33,58)

• RSC-287 (km 0 ao km 21,49)

• ERS-446 (km 0 ao km 14,84)

• RSC-453 (km 101,43 ao km 121,41)

• BR-470 (km 220,50 ao km 233,50)

Para mais informações, clique aqui e conheça o projeto.