Busca a bombeiros desaparecidos em incêndio da SSP reúne 84 militares do CBMRS

O trabalho de busca e resgate no prédio da Secretaria da Segurança Pública (SSP) permanece sendo realizado 24 horas por dia. Neste domingo (18/7), 84 bombeiros militares participaram das ações para localizar os dois colegas desaparecidos. Foram abertos dois acessos na edificação, com duas rotas de trabalho, que atuam de forma simultânea na incursão pela área delimitada a partir das indicações dos binômios com cães de resgate.

A operação do Corpo de Bombeiros Militar (CBMRS) também mantém monitoramento constante das condições climáticas na área, para garantir a segurança do efetivo, bem como o trabalho contínuo de análise de engenharia da estrutura colapsada.

Foram abertos dois acessos na edificação, com duas rotas de trabalho, que atuam de forma simultânea - Foto: Rodrigo Ziebell / Ascom GVG

"As equipes de busca e resgate seguirão se revezando. Não pararemos o serviço, mantendo o controle para evitar risco excessivo ao pessoal, mas estaremos atuando de forma incessante", afirmou o tenente-coronel Eduardo Estevam Rodrigues, comandante do 1° Batalhão de Bombeiro Militar (BBM), que coordena os trabalhos.

A ação utiliza todos os equipamentos necessários para escoramento e remoção de concreto e outros materiais, de forma a avançar no resgate do primeiro-tenente Deroci de Almeida da Costa e do segundo-sargento Lúcio Ubirajara de Freitas Munhós.

Polícia Federal auxilia o trabalho com imagens de drone e software para modelagem 3D da estrutura - Foto: Rodrigo Ziebell / Ascom GVG

Dentro do esforço integrado com outras instituições, que têm dado apoio à operação, a Polícia Federal esteve no terreno na tarde de sábado e registrou imagens do prédio com uso de um drone. O material, coletado pelo setor técnico-científico da PF, é utilizado em um software da instituição que permite realizar um modelo em 3D da edificação.

Essa técnica viabiliza um estudo mais aprofundado da estrutura que colapsou com o incêndio da noite da quarta-feira (14/7), de forma a avaliar as melhores opções de abordagem e emprego do efetivo no trabalho.