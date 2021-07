Governo anuncia primeiros Centros de Referência em Transtorno do Espectro do Autismo

Em evento com transmissão ao vivo, na tarde da segunda-feira (19/7), o governador Eduardo Leite anuncia a abertura do edital de seleção para a implantação dos primeiros Centros de Referência em Transtorno do Espectro do Autismo, além de centros regionais que serão instalados nas 30 regiões de saúde.

Na cerimônia, será lançada no Estado a Carteira de Identificação da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (Ciptea). Além dos dados exigidos pela Lei Federal, o documento gaúcho terá como diferencial a impressão de QR Code, que permitirá acessar informações adicionais e conterá geolocalização.

Aviso de pauta

O quê: anúncio dos primeiros Centros de Referência em Transtorno do Espectro do Autismo

Quando: segunda-feira (19/7), 14h

Plataforma: canal do governo do RS no Youtube -https://www.youtube.com/watch?v=V8UHxwZyPJ4