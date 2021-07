Estado e Banrisul lançam programa de financiamento para o setor público

O governo do Estado, por meio do Banrisul, lançará, na segunda-feira (19/7), às 11h30, o Programa de Financiamento Especial para o Setor Público.

Transmitida pelos canais oficiais do governo do Estado, a solenidade terá a presença do governador Eduardo Leite, do presidente do Banrisul, Claudio Coutinho, e do presidente da Federação das Associações de Municípios (Famurs), Eduardo Bonotto, entre outras autoridades.

Aviso de pauta

O quê: lançamento do Programa de Financiamento Especial para o Setor Público

Quando: segunda-feira (19/7), às 11h30

Plataformas: canal do Youtube do governo do Estado (https://www.youtube.com/watch?v=rvrjNX13Ujk) e Facebook (www.facebook.com/GovernoDoRS)