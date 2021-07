PRF de Seberi apreende 20 quilos de cocaína e 30 quilos de pasta base

Entorpecentes estavam acondicionados em um fundo falso numa pick-up com placas do Paraná (Foto: Divulgação/PRF)

Após informações repassadas pelo Serviço de Inteligência da Polícia Rodoviária Federal (PRF), os agentes da Unidade Operacional de Seberi começaram a monitorar a BR 386 procurando um veículo que ingressou no Rio Grande do Sul e poderia estar sendo utilizado em atividade ilícita.

Durante a tarde do sábado (17/7), os policiais rodoviários federais localizaram a pick-up Corsa – emplacada no Paraná – estacionada em um restaurante. Num fundo falso, foram encontrados 20 quilos de cocaína e 30 quilos de pasta base, divididos em dezenas de tabletes.

O condutor, de 30 anos de idade, e uma mulher de 20 anos de idade, contaram que entregariam a droga na cidade de Cruz Alta. O casal – natural do Estado do Acre – foi preso e encaminhado à polícia judiciária em Santo Ângelo, juntamente com a pick-up e os entorpecentes.

Segundo a PRF, a quantidade de cocaína e de pasta base apreendidas estão avaliadas em cerca de R$ 6,8 milhões.

