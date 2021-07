CBMRS e entidades de engenharia avaliam estruturas em prédio da SSP para avançar nas buscas

Para dar continuidade e avançar etapas nas ações de busca pelos dois bombeiros militares desaparecidos após o incêndio no prédio da Secretaria da Segurança Pública (SSP), integrantes do Corpo de Bombeiros Militar (CBMRS) se reuniram na manhã deste sábado (17/7) com um grupo de engenheiros de entidades públicas e privadas.

O tenente-coronel Eduardo Estevam Rodrigues, comandante do 1° Batalhão de Bombeiros Militar de Porto Alegre e que está coordenando os trabalhos de busca no terreno, apresentou aos profissionais as ações de combate ao fogo e de busca e resgate realizadas até o momento – atividade que permanece 24 horas em andamento.

No terreno da SSP, tenente-coronel Estevam orienta as equipes de busca e resgate - Foto: Divulgação SSP

Os engenheiros também foram apresentados às equipes de operação e fizeram um reconhecimento da área de escombros no prédio. A partir de agora, os trabalhos terão sequência de forma contínua com avaliações estruturais a cada passo para avançar na remoção de material do perímetro delimitado pela indicação das equipes de binômios (quatro duplas de bombeiro militar e cão de resgate). Foi realizado um novo levantamento do prédio com imagens de drone para identificar os pontos de maior fragilidade e a necessidade de escoramento de estruturas de concreto.

Além de engenheiros peritos do Instituto-Geral de Perícias (IGP) e de servidores da Secretaria de Obras e Habitação do Estado (SOP), participam profissionais do Laboratório de Ensaios e Modelos Estruturais (Leme) da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul (Crea-RS), do Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias de Engenharia (Ibape), da Defesa Civil Municipal e do curso de Engenharia da Unisinos. Também estão presentes profissionais da iniciativa privada com reconhecida experiência e conhecimento do trabalho em estruturas colapsadas.

Bombeiros que assumiram os trabalhos no início da manhã deste sábado reforçaram compromisso de encontrar colegas desaparecidos - Foto: Divulgação SSP

A Defesa Civil Estadual providenciou a instalação de barracas para servir de base ao trabalho dos engenheiros no pátio da SSP. Também permanece a ação integrada de apoio, empenhado desde o momento do incêndio, por parte da Secretaria da Segurança Municipal, da Defesa Civil Municipal, da Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) de Porto Alegre e da Brigada Militar, para garantir a segurança no perímetro das operações.

Antes do início da reunião, o tenente-coronel Estevam reuniu o efetivo do CBMRS presente no terreno para reforçar as orientações de trabalho e o espírito de total entrega na missão de busca. Em formação, os bombeiros militares prestaram continência e uma salva de palmas em respeito à bravura primeiro-tenente Deroci de Almeida da Costa e do segundo-sargento Lúcio de Ubirajara Munhos, reforçando o compromisso de permanecer nas buscas até localizá-los.