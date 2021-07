Festival de Música Rádio MEC divulga semifinalistas neste sábado

As canções classificadas para a semifinal do 13º Festival de Música Rádio MEC 2021 serão reveladas neste sábado (17), às 17h, em programa especial dedicado à competição de inéditas promovida pela Rádio MEC. Ao vivo dos estúdios da MEC, Tiago Alves e Bia Aparecida conversam com os vencedores da edição de 2020 e anunciam as músicas que começam a disputar o voto da audiência. A transmissão vai ao ar pela Rádio MEC (800 kHz - Rio de Janeiro), MEC FM (99,3 MHz - Rio de Janeiro e 87,1 MHz - Brasília), site das Rádios EBC e também pelo Facebook da emissora.

São 25 músicas classificadas na categoria Música Infantil, 25 na categoria Música Clássica, 50 na categoria Música Instrumental e 100 na categoria MPB - totalizando 200 semifinalistas. Este ano, o Festival de Música Rádio MEC registrou recorde de inscrições: foram submetidas 2.094 composições, sendo 1.371 em MPB, 408 em Música Instrumental, 148 em Música Clássica e 167 em Música Infantil. Pela primeira vez, estão concorrendo participantes de todas as unidades da federação, do Acre ao Rio Grande do Sul.

Acesse o regulamento do Festival de Música Rádio MEC 2021

As composições selecionadas pela comissão julgadora para seguir no festival serão divulgadas nesta ordem, e nos seguintes horários:

- 17h15: Música Clássica

- 17h30: Música Instrumental

- 17h45: Música Infantil

- 18h: MPB

A partir da divulgação das semifinalistas, está aberta a votação do público, por meio do formulário disponível no site da Rádio MEC (http://radiomec.ebc.com.br). Cada internauta poderá votar uma única vez por computador ou smartphone (um voto por IP) em cada uma das quatro categorias. A votação vai até às 23h59 do dia 23 de agosto e a lista final sai no dia 25. Na edição do ano passado, o festival computou mais de meio milhão de votos nas duas fases de participação do público (escolha das finalistas e escolha das vencedoras).

A partir de segunda (19), as músicas semifinalistas serão veiculadas nas grades de programação da Rádio MEC e MEC FM, de acordo com o perfil musical de cada emissora. Além do rádio, as canções também poderão ser ouvidas no site, no player que acompanha o formulário de votação. As três canções mais votadas de cada categoria estão classificadas para a final: ao todo, serão 24 finalistas - três de cada categoria pelo voto popular (12) e três de cada categoria escolhidas pelo júri (12). As campeãs serão conhecidas no dia 25 de setembro.