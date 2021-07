Obras na RSC-471, no Vale do Rio Pardo, estão em fase final

Cerca de R$ 4,7 milhões do Tesouro do Estado são investidos nos quase 60 quilômetros da estrada - Foto: Divulgação Daer

O escoamento da produção agrícola do Vale do Rio Pardo em direção ao porto do Rio Grande será beneficiada com uma série de melhorias na RSC-471, no trecho entre a localidade de Coronel Prestes, em Encruzilhada do Sul, e o entroncamento com a BRS-392, em Canguçu. Com conclusão prevista para o fim deste mês de julho, as obras nos 59,89 quilômetros contam com aporte de R$ 4,7 milhões do governo do Estado.

“Fizemos questão de incluir esta rodovia entre nossas prioridades por ser um grande corredor de exportação", afirma o secretário de Logística e Transportes, Juvir Costella. "O transporte de cargas do Vale do Rio Pardo e, até mesmo, do norte do Estado passa pela RSC-471 com destino ao complexo portuário de Rio Grande, levando nossa produção para mercados internacionais", acrescenta.

De acordo com o diretor-geral do Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer), Luciano Faustino, as atividades na rodovia tiveram início em maio e foram intensificadas a partir dos recursos anunciados no Plano de Obras. “Realizamos uma série de serviços para melhorar a trafegabilidade, desde tapa-buracos ao recapeamento, que é a substituição do asfalto danificado”, explica.

Está prevista, ainda, a manutenção das pontes sobre o arroio Santo Antônio e os rios Abranjo e Camaquã e dos viadutos da BR-392 e da Várzea do rio Abranjo. “Também limpamos os dispositivos de drenagem, cortamos a vegetação e implantamos uma sinalização emergencial até que sejam concluídas as atividades no segmento", destaca Faustino. “A expectativa é de que todas essas ações contribuam para melhorar o deslocamento e a segurança dos usuários, além de aumentar a vida útil do pavimento da RSC-471”, informa.