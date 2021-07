Drive-thru Sábado para segunda dose antecipada em Três Passos

A Secretaria Municipal de Saúde de Três Passos, através do setor de imunizações, informa que neste sábado (17/07), haverá um drive-thru para antecipação da segunda dose da vacina AstraZeneca/Fiocruz. Pedimos a todos os munícipes que tem a segunda dose agendada até o dia 31 de julho, para comparecer no sábado realizar a antecipação da sua dose. O drive-thru será promovido das 7h30min às 11h, junto ao CIAC/SUS. É necessário levar consigo a carteirinha de vacinação e o CPF ou cartão SUS. Mais informações através do 3522-0436.

