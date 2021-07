Buscas por bombeiros desaparecidos após incêndio na SSP seguem na manhã desta sexta-feira

As buscas pelos dois bombeiros desaparecidos após o incêndio que destruiu o prédio da Secretaria da Segurança Pública (SSP) do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, não pararam ao longo da madrugada desta sexta-feira (16). Os agentes ainda não foram localizados, e os trabalhos seguem nesta manhã.

A movimentação em frente ao prédio foi bem menos intensa do que na noite anterior, mas ainda eram registradas entradas e saídas de caminhões de bombeiros. As equipes, com cerca de 20 profissionais, focam no resfriamento da edificação e também na identificação de possíveis sinais sonoros que sirvam para localizar os desaparecidos.

