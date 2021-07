Região Celeiro: Municípios na divisa com a Argentina receberão doses extras contra a Covid-19

Derrubadas, Esperança do Sul, Tiradentes do Sul e Crissiumal ganharão doses extras para a primeira aplicação (Foto: Diones Roberto Becker)

Para reforçar a proteção contra novas variantes da Covid-19, parte da remessa de 310.500 doses de AstraZeneca que chegou na tarde da quinta-feira (15/7) ao aeroporto de Porto Alegre terá como destino a fronteira.

Ao todo, 29 municípios na divisa com o Uruguai e a Argentina irão receber 123.040 vacinas para ampliar a campanha de imunização. Os imunizantes serão destinados para a primeira aplicação (D1). O envio de doses extras a essas regiões é uma estratégia do Ministério da Saúde para evitar o ingresso no país de novas variantes da Covid-19.

As demais vacinas da AstraZeneca que vieram no voo vindo do Rio de Janeiro serão destinadas a outros municípios, para que possam avançar na imunização por idade da população. A decisão foi tomada na quinta-feira (15/7), em reunião da Comissão Intergestores Bipartite (CIB), entre Estado e representação dos municípios, por meio do Conselho das Secretarias Municipais da Saúde do Rio Grande do Sul (COSEMS/RS).

Além das 310.500 vacinas recebidas, a Secretaria Estadual da Saúde (SES) também entregará 378.530 doses de AstraZeneca que estavam reservadas na Central Estadual de Armazenamento e Distribuição de Imunobiológicos (CEADI) para a segunda dose (D2). Os lotes serão distribuídos na sexta-feira (16/7).

Municípios da fronteira que irão receber as vacinas:

Derrubadas, Esperança do Sul, Tiradentes do Sul, Chuí, Herval, Jaguarão, Pedras Altas, Santa Vitória do Palmar, Aceguá, Bagé, Dom Pedrito, Barra do Quaraí, Itaqui, Quaraí, Santana do Livramento, Uruguaiana, Garruchos, Pirapó, Porto Xavier, Roque Gonzales, São Borja, São Nicolau, Alecrim, Doutor Maurício Cardoso, Novo Machado, Porto Lucena, Porto Mauá, Porto Vera Cruz e Crissiumal.

