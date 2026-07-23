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Travessia da balsa entre Tiradentes do Sul e Argentina é suspensa devido à elevação do Rio Uruguai

Aumento rápido do nível do rio interrompe o serviço nesta quinta-feira (23), e autoridades pedem que população acompanhe novos comunicados antes de se deslocar.

Por: Marcelino Antunes Fonte: Jornal Província - com informações Observador Regional
23/07/2026 às 08h34 Atualizada em 23/07/2026 às 08h47
Travessia da balsa entre Tiradentes do Sul e Argentina é suspensa devido à elevação do Rio Uruguai
(Foto: Reprodução / Observador Regional)

A travessia da balsa que liga Porto Soberbo, em Tiradentes do Sul (RS), a El Soberbo, na Argentina, estará suspensa nesta quinta-feira (23). A interrupção do serviço ocorre em razão da rápida elevação do nível do Rio Uruguai, condição que compromete a segurança da operação.

Diante da situação, as autoridades orientam motoristas, moradores e demais usuários da travessia a acompanharem os próximos comunicados oficiais antes de seguirem até o local. A recomendação é aguardar novas informações sobre as condições do rio e a possível retomada do serviço.

Até o momento, não há previsão divulgada para o restabelecimento da travessia. As atualizações deverão ser informadas pelos canais oficiais responsáveis pela operação da balsa.

 

 

 

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