Travessia da balsa entre Tiradentes do Sul e Argentina é suspensa devido à elevação do Rio Uruguai

A travessia da balsa que liga Porto Soberbo, em Tiradentes do Sul (RS), a El Soberbo, na Argentina, estará suspensa nesta quinta-feira (23). A interrupção do serviço ocorre em razão da rápida elevação do nível do Rio Uruguai, condição que compromete a segurança da operação.

Diante da situação, as autoridades orientam motoristas, moradores e demais usuários da travessia a acompanharem os próximos comunicados oficiais antes de seguirem até o local. A recomendação é aguardar novas informações sobre as condições do rio e a possível retomada do serviço.

Até o momento, não há previsão divulgada para o restabelecimento da travessia. As atualizações deverão ser informadas pelos canais oficiais responsáveis pela operação da balsa.