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Administração Municipal retira famílias de áreas de risco após elevação do rio Uruguai em Barra Do Guarita

Equipes atuam desde a madrugada desta quinta-feira no atendimento às ocorrências, enquanto famílias são acolhidas em abrigo e o monitoramento segue de forma permanente.

Por: Marcelino Antunes Fonte: Assessoria de Comunicação / Prefeitura de Barra do Guarita
23/07/2026 às 10h04
Administração Municipal retira famílias de áreas de risco após elevação do rio Uruguai em Barra Do Guarita
(Foto: Assessoria de Comunicação / Prefeitura de Barra do Guarita)

A Administração Municipal mantém, desde as 3h da madrugada desta quinta-feira (23), equipes mobilizadas para atender as ocorrências provocadas pela elevação dos níveis dos rios Uruguai e Guarita, em Barra do Guarita RS. A ação tem como principal objetivo garantir a segurança das famílias residentes em áreas afetadas pela subida das águas.

Ao longo da madrugada, moradores precisaram deixar suas residências de forma preventiva. As famílias retiradas estão sendo acolhidas no Centro Comunitário, onde recebem abrigo enquanto a situação permanece sob acompanhamento das autoridades.

A Defesa Civil Municipal continua monitorando constantemente o comportamento dos rios, avaliando a evolução do nível das águas e adotando as medidas necessárias para proteger a população. O trabalho das equipes segue de forma ininterrupta, acompanhando os impactos causados pela cheia.

A Administração Municipal orienta que, em casos de urgência ou emergência, a população entre em contato com o CRAS VidaNova pelo telefone (55) 99985-1214, canal disponibilizado para atendimento e encaminhamento das demandas relacionadas à situação.

(Fotos: Assessoria de Comunicação / Prefeitura de Barra do Guarita)

 

 

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