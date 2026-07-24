Balsa retoma travessia entre Barra do Guarita e Itapiranga

A balsa que realiza a travessia sobre o Rio Uruguai entre Barra do Guarita (RS) e Itapiranga (SC) retomou as operações às 7h desta sexta-feira, após permanecer suspensa durante toda a quinta-feira devido à elevação do nível do rio.

Na quinta-feira, o Rio Uruguai atingiu 10,70 metros acima do nível normal, impossibilitando a operação da embarcação por questões de segurança.

Após uma nova avaliação realizada na manhã desta sexta-feira, foi constatada a redução do nível da água, que neste momento está em 7,5 metros acima do normal, permitindo a retomada da travessia.

Com a liberação, o transporte entre os dois municípios voltou a funcionar normalmente, restabelecendo a ligação utilizada diariamente por moradores, trabalhadores e transportadores da região.

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.



