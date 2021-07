Executivos de Tenente Portela e Derrubadas apresentam pré-projeto da ciclovia

Durante um encontro com o secretário estadual de Logística e Transportes, Juvir Costella, na sede do Consórcio Rota do Yucumã em Três Passos, os prefeitos Rosemar Sala, de Tenente Portela, e Alair Cemin, de Derrubadas, entregaram o pré-projeto de implementação de uma ciclovia interligando os dois municípios, em direção ao Parque Estadual do Turvo.

O objetivo é proporcionar uma estrutura adequada para turistas e desportistas da microrregião, já que o número de adeptos ao ciclismo cresce frequentemente. A obra também é considerada de interesse regional.

A expectativa é de que nos próximos dias, o Governo do Estado se manifeste favorável ao pré-projeto e encaminhe o pedido para conclusão no setor técnico.

Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.