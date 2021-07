Governador instala Comitê de Contingência para gerenciar crise após incêndio no prédio-sede da SSP

Em reunião no fim da tarde desta quinta-feira (15/7), no Centro Administrativo Fernando Ferrari, na capital, o governador Eduardo Leite instalou oficialmente um Comitê de Contingência para gerenciar a crise gerada pelo incêndio que consumiu o prédio da Secretaria da Segurança Pública na noite anterior.

O foco do governo segue sendo as buscas aos dois servidores do Corpo de Bombeiros Militar (CBMRS) que atuavam no combate às chamas. Paralelamente, as equipes estão trabalhando na realocação dos serviços e servidores que atuavam no prédio.

Conforme Leite, o vice-governador e secretário da Segurança Pública, Ranolfo Vieira Júnior, será o coordenador do Comitê de Contingência, que também vai reunir os secretários Claudio Gastal (Planejamento, Governança e Gestão) e Mauro Hauschild (Administração Penitenciária) e do chefe de gabinete do governador, Marcelo Alves, além de chefes das vinculadas da SSP.

“Esse comitê ficará responsável pela reconstituição de documentos, alocação dos efetivos e a garantia de restabelecimento da normalidade dos serviços”, destacou o governador. “Ou seja, olhará para o curto prazo, deixando em condições as atividades da segurança, mas também projetando o futuro para que todas as unidades e vinculadas tenham instalações adequadas”, completou o governador.