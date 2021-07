SC: Veículo capota no centro da cidade após colidir com outro carro

Colisão envolvendo dois carros, um Jeep Renegade, emplacado em Itapiranga, e um Celta, com placas de Iporã do Oeste, ocorreu por volta do meio dia desta quinta-feira, 15, no centro de Iporã do Oeste. O Celta vinha da Rua das Flores, quando na esquina da antiga rodoviária, colidiu com o Jeep Renegade, que vinha da Rua Sete de Setembro.

Com o impacto, o veículo de Itapiranga capotou várias vezes, até parar em frente a um estabelecimento comercial. Os dois ocupantes do Jeep, assim como os três do Celta, entre eles uma criança, saíram ilesos. A Polícia Militar esteve no local, assim como o Corpo de Bombeiros.

