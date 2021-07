Lacen identifica mais três casos suspeitos da variante Delta do coronavírus no RS

O Centro Estadual de Vigilância em Saúde (Cevs) enviará para a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), nesta quinta-feira (15/7), mais três amostras de prováveis casos da variante Delta do coronavírus (B.1.1.617.2 – de origem na Índia) identificados no Rio Grande do Sul. Outras duas também aguardam do laboratório de referência no Rio de Janeiro o resultado confirmatório. Esses são os primeiros casos suspeitos dessa linhagem do vírus identificados no Rio Grande do Sul.

Os três novos casos suspeitos são de pessoas residentes em Canoas, Esteio e Sapucaia do Sul. A vigilância epidemiológica do Estado está, desde a noite de quarta-feira (14/7), em contato com os municípios para levantamento de informações sobre os pacientes, incluindo histórico de viagens, contatos anteriores com casos confirmados e se outras pessoas próximas também estão sintomáticas. Os outros dois casos que também aguardam confirmação são de residentes em Gramado e Santana do Livramento. Todos os cinco estão com sintomas gripais leves, em isolamento domiciliar e sem necessidade de internação hospitalar.

O Cevs realiza, pelo Laboratório Central do Estado (Lacen/RS) e Centro de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CDCT), testes preliminares para a identificação desses casos suspeitos, incluindo sequenciamento parcial. No Estado, são feitas análises que determinam se a amostra é uma provável VOC (variante de preocupação, da sigla em inglês) a partir da identificação de genes específicos que são diferentes entre os tipos de vírus. Na Fiocruz, essas amostras passam por um sequenciamento genômico completo, que fornece detalhes do perfil de mutações e classifica com precisão a linhagem de cada amostra.