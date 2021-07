Concluída recuperação do acesso ao Instituto Federal Farroupilha e ao campus da UFSM em Frederico Westphalen

O acesso ao Instituto Federal Farroupilha (IFFAR) e ao campus da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) em Frederico Westphalen está em condições renovadas. Os serviços foram concluídos nos últimos dias, com um investimento de R$ 642 mil previsto no Plano de Obras 2021-2022 do governo do Estado.

As intervenções resultaram em melhorias nos 2,83 quilômetros que ligam as instituições à BR-386, no Médio Alto Uruguai.

“É uma das primeiras rodovias que recuperamos dentro do aporte de R$ 1,3 bilhão anunciado pelo governador Eduardo Leite para obras, serviços e projetos na malha estadual", salienta o secretário de Logística e Transportes, Juvir Costella. "Seguiremos com ações de recuperação de outras vias importantes no Médio Alto Uruguai, como a ERS-591, a ERS-150 e a ERS-504, beneficiando diretamente municípios como Frederico Westphalen, Alpestre, Planalto e Vicente Dutra."

De acordo com o diretor-geral do Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer), Luciano Faustino, as melhorias no acesso ao IFFAR e ao campus da UFSM darão mais segurança para o transporte da população e de produtos agropecuários locais.

"Recuperamos as condições do pavimento, com ênfase nos pontos críticos da rodovia, revitalizamos a pintura da pista e instalamos novas placas", detalha Faustino. "A comunidade que acessa essa estrada certamente terá mais conforto e tranquilidade no acesso às propriedades rurais e às instituições de ensino."