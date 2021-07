Governo do Estado recupera rodovias da Região Central

A recuperação de duas das principais rodovias da Região Central do Rio Grande do Sul deve ser entregue à população ainda em julho. A ERS-509, em Santa Maria, e a ERS-149, em Formigueiro, receberam aporte de R$ 2,7 milhões previstos no Plano de Obras 2021-2022.

De acordo com o secretário de Logística e Transportes, Juvir Costella, as melhorias vão beneficiar um dos principais polos de ensino e serviços do Estado, além da produção agrícola.

“Só pela ERS-509, a conhecida Faixa Velha de Camobi, transitam de 9 mil a 10 mil veículos por dia, o que demonstra a importância dos serviços que estamos realizando neste importante acesso a Santa Maria", afirma o titular da pasta. "Na ERS-149, melhoraremos as condições de escoamento do arroz, da soja e de produtos da pecuária", acrescenta.

O diretor-geral do Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer), Luciano Faustino, ressalta que neste ano foram investidos cerca de R$ 400 mil em serviços de manutenção na Faixa Velha de Camobi.

“Após ser anunciado o Plano de Obras, em junho, foram disponibilizados mais R$ 1,6 milhão para 3,3 quilômetros do trecho. Iniciamos, então, a recuperação do pavimento e o corte da vegetação. No momento, está sendo concluída a pintura do meio-fio da estrada, que é a última etapa”, detalha.

Os serviços na ERS-149, iniciados no em junho, já estão na fase final. Para a recuperação do pavimento, drenagem e execução de serviços complementares, serão investidos R$ 1,1 milhão do Tesouro do Estado. Caso as condições climáticas permaneçam favoráveis, as atividades devem se encerrar em 10 dias.

“Ainda está na programação do Daer melhorar as condições de trafegabilidade da VRS-805, no segmento entre São Pedro e Toropi. Para essa rodovia, contamos com R$ 2,7 milhões, que é um valor suficiente para eliminar as principais imperfeições da pista e proporcionar um trânsito seguro aos usuários”, informa Faustino.