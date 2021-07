Taxista é morto a tiros em Tenente Portela

Taxista estava dentro do veículo (Foto: Recebido via WhatsApps)

Um taxista foi encontrado baleado dentro do carro na RSC-330, entre Tenente Portela e Miraguaí, na altura da entrada para comunidade de Alto Alegre.

O homem, identificado extraoficialmente como Ramiro Heuert, 48 anos, que reside em Tenente Portela e fazia ponto na Praça do Índio teria sido atingido com pelo menos 4 disparos. O SAMU de Tenente Portela foi acionado e conduziu o homem até o Hospital Santo Antônio, onde o óbito foi confirmado tão logo ele deu entrada na casa de saúde.

Ainda não há informação de autoria e nem das circunstâncias do crime.

