Esperança do Sul: Indivíduos são presos pelo crime de tentativa de homicídio

Agentes da Polícia Civil de Três Passos prenderam, na quarta-feira (14/7), dois suspeitos da tentativa de homicídio registrada no dia 4 de julho deste ano, na localidade de Barra Bonita, interior de Esperança do Sul.

De acordo com a Polícia Civil, a vítima sofreu inúmeras lesões e permanece internada no Hospital de Caridade de Três Passos (HCTP).

