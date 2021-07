Governo realiza entrevista coletiva com atualizações sobre a pandemia de coronavírus, nesta quarta (14), às 17h30

O governo do Estado fará uma coletiva de imprensa nesta quarta-feira (14/7), às 17h30, sobre o enfrentamento ao coronavírus no RS. A coletiva será transmitida pelos canais oficiais do governo do Estado noYoutubee noFacebook.

A abertura da coletiva será feita pelo governador Eduardo Leite. Também participam os secretários Arita Bergmann (Saúde) e Luís Lamb (Inovação, Ciência e Tecnologia), e o diretor do Departamento de Economia e Estatística da Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão, Pedro Zuanazzi.

Aviso de pauta

O quê: coletiva de imprensa sobre o enfrentamento ao coronavírus no RS

Quando: quarta-feira (14/7), às 17h30

Plataformas: canal oficial do governo do Estado no Youtube – https://www.youtube.com/watch?v=ND_HyVdh5Us – e página no Facebookhttps://www.facebook.com/GovernoDoRS