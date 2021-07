Polícia Civil investiga morte de criança de dois anos no interior de Braga

A Polícia Civil abriu investigação para apurar as circunstâncias da morte de uma criança de dois anos de idade por afogamento em um açude numa propriedade rural em Linha Bones, interior de Braga.

A delegada Cristiane de Moura e Silva revelou que a mãe estava trabalhando na terra e a criança permanecia na parte interna da residência. — A mãe foi ver como estava o menor e não o localizou. Saiu para procurar e o encontrou boiando no açude que fica a cerca de 50 metros da casa — contou a delegada.

A Polícia Civil fez o levantamento do local e o corpo foi encaminhado para necropsia.

