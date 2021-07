Procergs e prefeitura de Caxias do Sul assinam contrato para implantação de sistema digital de processos

A Procergs e a prefeitura de Caxias do Sul assinaram, na terça-feira (13/7), contrato visando a implantação do sistema Proa – Processos Administrativos Eletrônicos, solução que representa um avanço em termos de gestão, substituindo a tramitação de papéis no andamento de processos.

Quando totalmente implantado no município, o Proa garantirá maior racionalização de recursos, tornando a administração dos processos mais rápida, barata e eficiente, além de permitir a completa integração eletrônica de todos os órgãos da administração municipal.

O Proa é um sistema consolidado, implantado na administração pública estadual desde 2016, que busca eliminar processos físicos e substituí-los pelo processo administrativo integralmente digital.

"Este projeto é um ganho imensurável para o nosso município, que tem, entre os seus objetivos, modernizar sua gestão administrativa, acabando com o papel e introduzindo o processo eletrônico", disse o prefeito de Caxias do Sul, Adiló Didomenico.

"Nós, da Procergs, ficamos felizes por dois aspectos: primeiro por estarmos contribuindo com a desburocratização do segundo maior município do Estado e uma das 50 cidades mais pujantes do país. Segundo, porque estamos também colaborando com a sustentabilidade ambiental, uma vez que o PROA garante uma economia significativa em papel", afirma o diretor-presidente da Procergs, José Leal.