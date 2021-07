BM e PC em ação conjunta apreendem adolescente com drogas em Santa Rosa

Na tarde de ontem, terça-feira 13 de julho, Policiais Militares do 4º Batalhão de Polícia de Área de Fronteira em apoio a equipe DRACO da Polícia Civil, cumpriram mandado de busca e apreensão no bairro Sulina em Santa Rosa.

Na ação um adolescente de 16 anos foi apreendido. Durante as buscas foram apreendidas 400 gramas de maconha, 110 gramas de cocaína, R$ 144,00 reais e 01 celular.

