Derrubadas lança nova campanha que incentiva a emissão de notas fiscais

O Poder Executivo de Derrubadas iniciou, na segunda-feira (12/7), mais uma edição da Campanha de Incentivo à Emissão de Notas Fiscais. As pessoas poderão trocar suas notas fiscais por cautelas no Setor de Blocos da Prefeitura Municipal.

Em cada extração mensal – que ocorrerão até dezembro de 2021 – serão

sorteados sete prêmios em dinheiro que variam entre R$ 100,00 e R$ 250,00. Em julho, acontecerá um sorteio duplo com a distribuição de 14 premiações.

Critérios para a troca de notas fiscais por cautelas:

- A cada R$ 80,00 em notas fiscais: uma cautela;

- A cada R$ 1.300,00 em notas fiscais de produtos agrícolas (fertilizantes, adubos, sementes e defensivos): uma cautela;

- A cada R$ 1.800,00 em notas fiscais de produtor rural: uma cautela;

