Ladrões brigam por objetos furtados e acabam na Delegacia de Polícia em Erechim

Durante a manhã desta terça-feira, 13, às 11h20min uma guarnição da Brigada Militar deslocou na Rua Belo Cardoso, Bairro Presidente Vargas em Erechim onde estava ocorrendo uma briga.

No local, em revista pessoal a dois envolvidos no fato, foi localizado com um deles um aparelho celular. Questionados quanto a procedência deste aparelho os mesmos informaram que durante a madrugada efetuaram um roubo a uma mulher na Rua Honorato Novelo, Bairro Presidente Vargas, subtraindo dela vales transportes, R$ 40 em dinheiro e o aparelho celular em questão.

O motivo do desentendimento se deu por conta da divisão dos objetos roubados. Diante dos fatos os homens, ambos com 19 anos foram presos e encaminhados a Delegacia de Polícia onde foram ouvidos e liberados.

Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.