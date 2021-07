Informativo da Câmara de Vereadores de Coronel Bicaco/RS

Síntese da 19ª sessão ordinária realizada no dia 12 de julho de 2021

Aos doze dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e um, foi realizada neste Legislativo Municipal, a vigésima terceira sessão, décima nona ordinária, da décima quarta Legislatura.

Presentes os vereadores: Antônio Olgi Martins (PP), Elson Bueno Martins (PDT), Florisbal Scherer (PDT), Itamar Sartori (PP), Leandro Rodrigues Briato (PP), Lucas Santos da Cruz (PDT), Luiz Flávio Rangel (PP) e Paulo Gilberto Hermel (PDT). Na presidência, o vereador Itamar Sartori (PP).

Após lida, a ata da sessão anterior, nº 23/2021, foi posta à apreciação do plenário e aprovada por unanimidade.

Matérias apreciadas na ordem do dia e aprovadas:

- Projeto de Lei nº 056/2021, de 21 de junho de 2021: Autoriza desafetação, permuta, de forma não onerosa, urbanização e unificação de imóvel, e dá outras providências.

- Proposição n° 062/2021, do vereador Luiz Flávio Rangel (PP), solicitando que a Administração Municipal forneça uma caixa de máscaras descartáveis para cada motorista da municipalidade que trabalham no transporte escolar, para uso conforme a necessidade.

- Proposição n° 063/2021, do vereador Luiz Flávio Rangel (PP), solicitando que a Administração Municipal providencie convênio com Laboratórios de Análises Clínicas no município com a finalidade de realizar o teste rápido de Covid-19, que utiliza amostra Swab de nasofaringe em pessoas com sintomas da doença.

- Proposição n° 064/2021, do vereador Lucas Santos da Cruz (PDT), solicitando pavimentação na Rua Lombardino Diniz.

Nada mais a tratar, foi encerrada a sessão.

Você pode ouvir as sessões ao vivo acessando o site da Câmara Municipal de Vereadores.

Secretaria da Câmara Municipal aos 12 de julho de 2021.

Roselaine Farezin – Contabista

