Santo Augusto: Trecho da ERS 155 deverá receber sinalização horizontal este mês

Em janeiro deste ano, o Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (DAER) anunciou a conclusão da restauração do trecho de aproximadamente 11 quilômetros entre o trevo de acesso à cidade de Santo Augusto e o entroncamento com a BR 468. As obras, segundo o Governo do Estado, custaram R$ 2,5 milhões.

Há mais de seis meses, os usuários da via enfrentam um problema: a falta da sinalização horizontal. Os pontos que receberam novo revestimento asfáltico não possuem as faixas laterais e central. As pinturas são fundamentais para orientar os motoristas em relação à delimitação da pista e locais cujas ultrapassagens sejam permitidas.

O problema da ausência de sinalização horizontal fica mais evidente nesta época do ano, pois ocorre com maior frequência a presença de neblina, especialmente à noite. Outro fenômeno natural que ocasiona a diminuição da visibilidade dos condutores no período noturno é a chuva. Autoridades de trânsito aconselham que os motoristas reduzam a velocidade dos veículos em estradas com sinalização precária ou sob chuva ou neblina.

O site Clic Portela manteve contato com o DAER – através de e-mail – questionando se havia previsão para a pintura das faixas no trecho da ERS 155. E a resposta é que este trabalho consta na programação da autarquia estadual e deverá ser executado ainda em julho.

Pontos não recuperados:

Entre os 11 quilômetros que ligam o acesso principal à cidade de Santo Augusto e o entroncamento com a BR 468, algumas partes não ganharam novo revestimento asfáltico. Nesses locais permanecem as falhas na pista e os desníveis.

Outra precariedade da rodovia é o acostamento. Em diversos pontos, não existe pavimentação e a diferença de altura em relação ao asfalto pode causar danos nos veículos, principalmente, nos modelos de passeio.

