Operação desmantela grande esquema de tráfico de drogas em Passo Fundo

Na manhã desta terça-feira (13), uma operação da Draco, em parceria com a Brigada Militar, desmantelou um grande esquema de tráfico de drogas em Passo Fundo.

Segundo o titular da Draco, delegado Diogo Ferreira, quatro prisões foram realizadas na operação, que visa, principalmente, o tráfico de cocaína.

Um dos presos está entre os principais fornecedores da droga na cidade. Além disso, a investigação, que durou cerca de 6 meses, ainda apurou que os envolvidos faziam lavagem de dinheiro.

Durante a investigação, a polícia identificou que eles tinham pouca renda, mas moravam em residências que valem mais de R$ 1 milhão. Ainda tinham automóveis que valiam mais de R$ 500 mil e foram apreendidos. Apreensões de cocaína e maconha também foram realizadas.

O principal envolvido não vendia diretamente ao usuário, mas tinha um empregado que fazia a entrega e pegava o dinheiro.

Os traficantes atuavam principalmente nos bairros Operária e Cruzeiro. Eles mantinham um alto padrão de vida e as vendas eram realizadas principalmente para o público de classe média e alta.

