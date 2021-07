Dez contribuintes da Região Celeiro ganharam na NFG em junho

O sorteio de junho da Nota Fiscal Gaúcha (NFG) distribuiu R$ 515 mil em premiações em dinheiro. Na edição do mês passado, cerca de 20 milhões de bilhetes estavam na disputa. O prêmio principal – de R$ 50 mil – saiu para um consumidor de Porto Alegre.

Dez contribuintes da Região Celeiro aparecem na lista de ganhadores de junho. Eles residem em sete municípios diferentes.

Os contemplados serão informados através do e-mail de cadastro, SMS, telefonema ou pelo cadastro do site da NFG. Os sorteados terão prazo de até 90 dias para o resgate dos valores.

Para participar dos sorteios, o consumidor precisa ser inscrito no programa NFG e solicitar a inclusão do número do CPF na nota fiscal na hora da compra. Com isso, a participação nos sorteios mensais é automática.

Relação dos ganhadores na Região Celeiro:

- Alair Pes (Chiapetta);

- Fábio Luís Werner (Humaitá);

- Patrícia Ternus (Redentora);

- Jorge Luís Rodrigues (Santo Augusto);

- Rafaela Oliveira de Moura (Santo Augusto);

- Hilton José Urnau (São Martinho);

- Maria Jose Lopes Sacchi (Tenente Portela);

- Felipe Rheinheimer dos Santos (Três Passos);

- Joice Ivanir Rodhe Massotti (Três Passos);

- Lucieli Cristiana da Silva Rebelo (Três Passos);

